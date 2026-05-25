Названы цели ударов российских войск по Украине

Минобороны: ВС России ударили по военным аэродромам на Украине

Вооруженные силы России ударили по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, российские войска атаковали склады с боеприпасами и горючим, места сборки безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Ранее стало известно о массированном ночном налете на Россию. В Минобороны сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь с 24 на 25 мая сбили над регионами страны 173 БПЛА Вооруженных сил Украины.