14:10, 25 мая 2026

Заминированный газовоз прибыл в Россию из Европы. Найденные боеприпасы были сделаны в стране НАТО

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ФСБ РФ

В Ленинградской области ФСБ предотвратила теракт на прибывшем из Европы газовозе. Причалившее в порт Усть-Луга судно оказалось заминировано.

Газовоз «Аррхениус» прибыл в Россию из бельгийского порта Антверпен 20 мая для заправки. После этого его должны были отправить в порт Самсун, Турция, однако судно было остановлено.

При осмотре водолазы нашли на борту посторонние предметы — подводный дрон показал, что это были магнитные морские мины.

Кадр: ФСБ РФ

Найденные на борту прибывшего из Бельгии газовоза «Аррхениус» мины были изготовлены в одной из стран Североатлантического альянса. Подробности в своем докладе сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, установка боеприпасов не могла быть произведена в территориальных водах России. При этом в каждой мине масса пластичного взрывчатого вещества составила более семи килограммов.

Также выяснилось, что газовоз прибыл в питерский порт с задержкой в несколько дней. В этом признался судовой агент. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Прикрепленные к корпусу прибывшего из Бельгии газовоза мины сняли на видео.

На кадрах заметна боковая часть судна, к которой прикреплены черные предметы с торчащими из них проводами. К настоящему моменту все мины были успешно обезврежены сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с министерством обороны и Росгвардией.

После разминирования газовоз подготовили к дальнейшей погрузке. Экипажу судна также разрешили вернуться на борт.

