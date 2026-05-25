Сенатор Волошин: Сейчас в ЕС уже и реальность считается кремлевской пропагандой

В Евросоюзе (ЕС) нарастает недовольство политиками, которые позволяют себе говорить об экономической реальности вопреки идеологическим установкам Брюсселя, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«[Премьер-министр Венгрии Петер] Мадьяр не сказал ничего пророссийского. Он просто озвучил экономическую реальность. Но сегодня в ЕС уже сама реальность считается кремлевской пропагандой, если она противоречит тотальной идеологии брюссельской бюрократии», — заявил Волошин.

По его словам, европейские элиты несколько лет рассказывали гражданам об энергетической независимости, а в итоге получили деиндустриализацию, закрытие заводов и рекордные счета за коммунальные услуги. Географию отменить невозможно, и российские углеводороды объективно остаются более дешевым и надежным способом поддерживать энергосистему Европы.

Сенатор отметил, что реакция Брюсселя обнажает главную проблему: если любой политик, думающий о национальной экономике, автоматически становится неудобным, то о демократии в ЕС говорить не приходится. Разрешено выбирать только тех лидеров, указал Волошин, которые готовы душить собственную экономику назло России.

При этом политик выразил уверенность, что через несколько лет те же чиновники, которые сегодня громче всех требуют отказа от российского газа, первыми встанут в очередь за новыми контрактами и попытаются сделать вид, что так и было задумано. «Если, конечно, до этого времени их не снесет волна левого и правого популизма, которую они упорно вызывают своими действиями», — заключил он.

Ранее сообщалось, что руководство ЕС разочаровалось в новом премьер-министре Венгрии Петере Мадьяре из-за слов политика о России. Уточняется, что поводом для разочарования европейских политиков стало отсутствие русофобской позиции у нового премьера Венгрии. Политик заявил, что, несмотря на уход его предшественника Виктора Орбана, Венгрии придется иметь дело с Россией.

