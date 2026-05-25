15:43, 25 мая 2026

В Армении объяснили ограничения поставок товаров в Россию

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Россия всегда ограничивала импорт из Армении ряда товаров в связи с несоответствием ряду стандартов, и ничего нового в текущих запретах нет. Об этом сказал министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян, передает «Интерфакс».

По его словам, этим вопросом часто спекулируют отдельные политические силы и СМИ, раздувая его до масштабов, не соответствующих проблеме. «Но проблема есть. Она была всегда при поставках такого объема продукции в Россию», — указал дипломат.

При этом он отказался видеть в таких действиях только политическую подоплеку, ведь иногда армянские производители действительно могут нарушать предъявляемые требования. «И что же тогда должна делать страна-импортер? Должна закрывать», — согласился Мирзоян.

Глава МИД уточнил, что иногда обвинения правдивы, иногда — нет, политическая составляющая в вопросе возможна, но каждый конкретный случай следует обсуждать отдельно.

На прошлой неделе Роспотребнадзор приостановил реализацию на территории России ряда наименований алкогольной продукции из Армении и партий минеральной воды «Джермук». Между тем Россельхознадзор запретил ввоз из республики цветочной продукции.

Проблемы с импортом из Армении стали возникать на фоне визита в Москву премьера Никола Пашиняна. Позднее негативную реакцию со стороны Москвы вызвал визит в Ереван президента Украины Владимира Зеленского, а также желание республики установить тесные отношения с Евросоюзом.

