16:24, 25 мая 2026

Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexei Nikolsky / Pool / Reuters

Около 20 тысяч жителей непризнанного Приднестровья встали в очередь на получение гражданства России после указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре его принятия. Об этом сообщает российское посольство в Молдавии в своем Telegram-канале.

По словам дипведомства, прием заявлений проходит в тестовом режиме.

«Интерес к данной процедуре оказался по-настоящему беспрецедентным: на сегодняшний день в электронную очередь уже записалось более 20 тысяч человек», — подчеркнули в российском посольстве.

В представительстве отметили, что такая цифра свидетельствует о высоком доверии к России как гаранту мира.

15 мая Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Теперь они смогут подать заявление в упрощенном порядке. В МИД России добавили, что любая агрессия в отношении россиян в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) получит незамедлительный ответ.

