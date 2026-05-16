01:53, 16 мая 2026Россия

Путин упростил правила получения гражданства для жителей Приднестровья

Путин подписал указ, упрощающий выдачу гражданства России жителям Приднестровья
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. Документ опубликован на официальном онлайн-портале правовой информации.

Они смогут подать заявление в упрощенном порядке. Иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность или документ об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе, данные о смене ФИО и подтвердить отсутствие судимостей.

Отмечается, что заявление о приеме в гражданство можно подать в диппредставительство или консульское учреждение России.

Ранее Владимир Путин сделал бессрочным особый порядок подачи документов на гражданство России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

