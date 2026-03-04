Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:46, 4 марта 2026Россия

Путин внес изменения в особый порядок получения гражданства в новых регионах

Путин сделал бессрочным особый порядок получения гражданства в новых регионах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин сделал бессрочным особый порядок подачи документов на гражданство России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Слова "до окончания переходного периода" исключить», — говорится в документе. Указ корректирует несколько норм о временном разрешении жителям Донбасса и Новороссии не переводить украинские оригиналы документов на русский язык.

Норма применяется для всех случаев начиная с 2026 года.

Ранее Владимир Путин понизил возраст принесения присяги с 18 до 14 лет при получении гражданства. Закон снижает возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Ирана обратился к лидерам стран Ближнего Востока

    Россиян предупредили о риске заразиться коварной инфекцией в общественных местах

    Полина Гагарина пожаловалась на внешний вид и задумалась о пластике

    Российский преподаватель впервые ответил на обвинения в расправе над беременной женой

    Вооруженные авантюристы угнали катер и попытались высадиться на Кубе

    Раскрыта способность Ирана продолжать участие в конфликте

    В Британии допустили присоединение к ударам по Ирану

    Путин решил освободить принудительно мобилизованных в ВСУ венгров

    В центре Москвы перекрыли движение

    Две полоски на тесте у женщины оказались результатом рака вместо беременности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok