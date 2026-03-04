Путин внес изменения в особый порядок получения гражданства в новых регионах

Путин сделал бессрочным особый порядок получения гражданства в новых регионах

Президент России Владимир Путин сделал бессрочным особый порядок подачи документов на гражданство России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Слова "до окончания переходного периода" исключить», — говорится в документе. Указ корректирует несколько норм о временном разрешении жителям Донбасса и Новороссии не переводить украинские оригиналы документов на русский язык.

Норма применяется для всех случаев начиная с 2026 года.

Ранее Владимир Путин понизил возраст принесения присяги с 18 до 14 лет при получении гражданства. Закон снижает возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства России.