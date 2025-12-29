Реклама

Россия
09:57, 29 декабря 2025Россия

Путин понизил возраст принесения присяги при получении гражданства России

Путин понизил возраста принесения присяги до 14 лет при получении гражданства
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин понизил возраст принесения присяги с 18 до 14 лет при получении гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон снижает возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства России. Помимо того, документ уточняет случаи недействительного решения о приеме в гражданство страны.

Авторами инициативы выступили депутаты, в том числе председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Ранее в России вступил в силу закон, расширяющий перечень оснований для отзыва российского паспорта у мигрантов. Список пополнился рядом преступлений, включая лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка, организацию незаконной миграции и другими.

