Путин понизил возраст принесения присяги при получении гражданства России

Путин понизил возраста принесения присяги до 14 лет при получении гражданства

Президент России Владимир Путин понизил возраст принесения присяги с 18 до 14 лет при получении гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон снижает возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства России. Помимо того, документ уточняет случаи недействительного решения о приеме в гражданство страны.

Авторами инициативы выступили депутаты, в том числе председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Ранее в России вступил в силу закон, расширяющий перечень оснований для отзыва российского паспорта у мигрантов. Список пополнился рядом преступлений, включая лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка, организацию незаконной миграции и другими.