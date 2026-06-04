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11:29, 4 июня 2026РоссияЭксклюзив

Уволивший с матом подчиненного российский губернатор внедрит в регионе кодекс вежливости

Федорищев: Кодекс вежливости будет обязателен для всех госслужащих Самарской области
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй
Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Уволивший осенью 2025 года с матом подчиненного губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о внедрении в регионе кодекса вежливости для госслужащих. Документ не планируется представлять широкой общественности, сообщил он в разговоре с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 4 июня.

«Мы сейчас в рамках пилотного проекта уже занимаемся внедрением не только в правительстве, но и в правительственных учреждениях этого кодекса. Планируем в сентябре вынести его на обсуждение в областную думу с тем, чтобы утвердить законодательно. Это позволит нам не только говорить о том, что мы подготовили его ответственно, но еще он будет обязателен для всех государственных служащих Самарской области», — отметил губернатор.

14 октября 2025 года Федорищев обматерил и отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Причиной бурной реакции стало то, что губернатор увидел камень с разбитой мемориальной табличкой о героях Великой Отечественной войны. Он потребовал от Жидкова объяснений, однако тот назвал это «просто камнем».

Спустя две недели Федорищев заявил, что зарекся быть вежливым с подчиненными еще десять дней. А затем, в начале ноября 2025 года, самарский губернатор поручил своей администрации разработать документ, который бы регламентировал вежливое общение чиновников с гражданами.

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