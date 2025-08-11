В России утвердили более 80 причин для отзыва гражданства у мигрантов

В РФ вступил в силу закон, увеличивающий число оснований для лишения гражданства

В России утвердили более 80 оснований для отзыва российского паспорта у мигрантов. Закон, увеличивающий число причин для лишения гражданства, вступил в силу 11 августа, сообщили в официальном Telegram-канале Государственной Думы.

Сообщается, что депутаты приняли закон 17 июля, а 31 июля его подписал президент Владимир Путин. По прошествии 10 дней со дня подписания закон вступил в юридическую силу.

Список пополнился рядом преступлений. Среди них — лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка, организация незаконной миграции, публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России и другие.

«Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере», — обозначил председатель Думы Вячеслав Володин.

Ранее в России предложили лишать гражданства и ввести пожизненный запрет на въезд тем, кто связан с преступлениями в сфере наркотиков. Депутат Леонид Слуцкий привел статистику, согласно которой в 2023 году более четверти всех преступлений мигрантов были связаны с наркотиками, а в 2024 году этот показатель вырос до 65 процентов.