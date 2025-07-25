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11:27, 25 июля 2025Россия

В России предложили ввести пожизненный запрет на въезд одной категории мигрантов

Слуцкий: Мигрантов следует лишать гражданства РФ за преступления с наркотиками
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России предложили лишать гражданства и ввести пожизненный запрет на въезд одной категории мигрантов — тех, кто связан с преступлениями в сфере наркотиков. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, пишет 360.ru.

Согласно приведенной им статистике, в 2023 году более четверти всех преступлений мигрантов были связаны с наркотиками, а в 2024 году этот показатель вырос до 65 процентов.

«Мы считаем, что мигранты, совершившие любое преступление, связанное с наркотиками и направленное против здоровья нашего населения, должны быть лишены российского гражданства», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Госдума расширила основания для лишения гражданства мигрантов. В перечень вошли такие преступления, как публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России, лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка и организация незаконной миграции.

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