В России предложили ввести пожизненный запрет на въезд одной категории мигрантов

Слуцкий: Мигрантов следует лишать гражданства РФ за преступления с наркотиками

В России предложили лишать гражданства и ввести пожизненный запрет на въезд одной категории мигрантов — тех, кто связан с преступлениями в сфере наркотиков. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, пишет 360.ru.

Согласно приведенной им статистике, в 2023 году более четверти всех преступлений мигрантов были связаны с наркотиками, а в 2024 году этот показатель вырос до 65 процентов.

«Мы считаем, что мигранты, совершившие любое преступление, связанное с наркотиками и направленное против здоровья нашего населения, должны быть лишены российского гражданства», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Госдума расширила основания для лишения гражданства мигрантов. В перечень вошли такие преступления, как публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России, лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка и организация незаконной миграции.