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17:23, 17 июля 2025Россия

В России расширили основания для лишения гражданства мигрантов

Госдума расширила основания для лишения гражданства мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В России расширили основания для лишения гражданства мигрантов. Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях, передает РИА Новости.

В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства войдут ряд преступлений. В их числе — публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России, а также содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.

Кроме того, в список добавили такие преступные деяния, как помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России, и публичные призывы к такой деятельности, пропаганда нацистской атрибутики или символики, а также неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.

Перечень также пополнился и другими преступлениями. Среди них — лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка, организация незаконной миграции, преступления по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности и другие.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь заявил, что Россия должна принимать граждан, которые будут соблюдать ее законы, уважать традиции и культуру, знать язык.

Ранее в Госдуме дали пояснения по проекту закона о лишении гражданства мигрантов. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая уточнила, что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства независимо от срока давности совершенных ими преступных деяний.

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