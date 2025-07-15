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15:19, 15 июля 2025Россия

В Госдуме дали пояснения по проекту закона о лишении гражданства мигрантов

Яровая: Мигрантов будут лишать гражданства независимо от срока давности деяний
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России мигрантов будут лишать приобретенного гражданства независимо от срока давности совершенных ими преступных деяний. Пояснения по проекту закона дала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее слова приведены на официальном сайте палаты парламента.

«Независимо от срока давности, независимо от времени вынесения приговора, кто совершил насильственные преступления в отношении детей, кто причастен к экстремизму или терроризму, будет приниматься решение о прекращении гражданства», — пояснила Яровая.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что перечень преступлений, за совершение которых, иностранцев будут лишать приобретенного российского гражданства, расширят. В список будут внесены развратные действия в отношении ребенка, организация незаконной миграции, преступления по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности, а также ряд других.

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