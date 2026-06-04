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11:32, 4 июня 2026Авто

В России начали разработку льготы на покупку машин для многодетных

Минпромторг РФ начал разработку льготы на покупку машин для многодетных семей
Вячеслав Агапов
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

В России начали разработку специальной льготной программы на покупку машин для многодетных семей. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, ее слова приводит РИА Новости.

Новые правила утильсбора затронули многодетные семьи, которые приобретают большие автомобили, именно поэтому Минпромторг РФ начал разработку льгот на покупку для этой категории россиян.

«Цена на автомобили выросла, и мы сразу обратились в Минпромторг и попросили создать программу для многодетных семей, которая позволяла бы получить в рассрочку, при льготных условиях автомобиль… Пока нам сказали, что разрабатывают такую программу», — рассказала Кузнецова.

На сессии ПМЭФ «Большая семья — большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров» депутат отметила, что существующая льготная программа для многодетных семей оказалась крайне неэффективна, и демонстрирует недостаточные цифры.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал председателю правительства Михаилу Мишустину не повышать утильсбор на автомобили, за исключением авто премиум класса. По словам депутата, решение пересмотреть методики расчета утилизационного сбора для некоторых ввозимых в страну импортных легковых машин приведет к резкому подорожанию автомобилей в массовом сегменте и вытеснению с рынка доступных транспортных средств. Властям стоит исключить из этой меры большинство автомобилей, кроме самых дорогих, и ввести льготы по оплате сбора для многодетных семей и участников спецоперации.

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