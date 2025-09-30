В России предложили не повышать утильсбор на некоторые автомобили

Миронов предложил не повышать утильсбор на машины кроме авто премиум-класса

Председателю правительства Михаилу Мишустину предложили не повышать утильсбор на автомобили, за исключением авто премиум класса. Такую инициативу выдвинул лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, решение пересмотреть методики расчета утилизационного сбора для некоторых ввозимых в страну импортных легковых машин приведет к резкому подорожанию автомобилей в массовом сегменте и вытеснению с рынка доступных транспортных средств. Властям стоит исключить из этой меры большинство автомобилей кроме самых дорогих и ввести льготы по оплате сбора для многодетных семей и участников спецоперации.

«Крайне важно решить вопрос введения дополнительных льгот по уплате утильсбора участникам СВО и многодетным семьям при условии соблюдения ограничений на продажу ввезенного автомобиля в течение одного года со дня его таможенного оформления. Это позволит исключить спекулятивную перепродажу и будет гарантировать, что транспорт будут использовать в личных целях», — пояснил он.

С 1 ноября базовая ставка сбора для ввозимых в страну импортных легковушек категории M1 будет формироваться на основании объема двигателя, а мощность — влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале. Чем мощнее агрегат, тем выше будет утильсбор для машины. Депутат Госдумы Николай Арефьев предупредил, что новый утилизационный сбор для ввозимых в Россию легковых авто может разогнать инфляцию и не приведет к наполняемости бюджета.

