В Госдуме назвали возможным откат нового утильсбора

Депутат Арефьев: Пока новый утильсбор могут откатить назад

Новый утилизационный сбор для ввозимых в Россию легковых авто может разогнать инфляцию и не приведет к наполняемости бюджета, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев.

«Пока этот утильсбор еще могут откатить назад. Но в бюджете не хватает пяти триллионов рублей, и сейчас активно ищут, где взять деньги. Утильсбор, в свою очередь, может ограничить продажу автомобилей. В итоге увеличение сбора будет компенсировано меньшей выручкой от продажи машин и меньшим налогам, то есть не приведет к наполняемости бюджета», — предупредил Арефьев.

Сейчас, по его словам, обсуждается вопрос, стоит ли так резко поднимать утильсбор, ведь это может не только не дать ожидаемого эффекта, но и привести к сокращению поступления налогов.

«Повышать, я считаю, не нужно. Уже и так повысили. К тому же это не приведет к росту наполняемости бюджета, зато может разогнать инфляцию, ведь цена на авто поднимется, а в общей товарной массе они занимают большой процент», — объяснил политик.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ о пересмотре методики расчета утилизационного сбора для ввозимых в страну импортных легковушек категории M1. Речь идет о машинах, в которых, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.