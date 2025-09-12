Иностранные автомобили в России собрались сделать дороже

Правительство России задумало пересмотреть условия утильсбора для роста доходов

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства о пересмотре методики в отношении утилизационного сбора, что сделает более мощные автомобили менее доступными для россиян. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

Речь о том, чтобы с 1 ноября рассчитывать сбор не по объему двигателя, а по его мощности с введением прогрессивной шкалы. Таким образом, льготная ставка сбора для физических лиц (3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трех лет) должна действовать только для машин мощностью до 160 лошадиных сил.

В министерстве указали, что поводом для изменений стало большое количество иностранных автомобилей, которые имеют небольшой объем двигателя, но из-за технических спецификаций аналогичны по мощности тем, что облагаются высокой пошлиной. В результате бюджет недополучает часть доходов, а машины одного класса оцениваются по-разному.

В рамках поправок базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, но далее его мощность повлияет на коэффициент.

Документ подготовлен в ответ на обращение ассоциации «Объединение автопроизводителей России», подписи под которым, в частности, поставили глава «КамАЗа» Сергей Когогин, президент УК группы «ГАЗ» Вадим Сорокин и гендиректор «Соллерса» Николай Соболев.

Предприятия отмечали широкое распространение иномарок с турбированным двигателем и гибридных автомобилей, мощность которых при небольшом объеме двигателя может быть значительно выше аналогов.

Таким образом, отмечают они, сборы не обеспечивают «социальную дифференциацию», то есть покупатель может приобрести по заниженной цене автомобиль более высокого класса. По мнению экспертов, с новым утильсбором в среднем модели подорожают на 800 тысяч рублей.

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков также напомнил, что в 2026 году «АвтоВАЗ» и ГАЗ хотят выпустить автомобили с турбированными моторами, а значит, им нужны ограничения для конкурентов.