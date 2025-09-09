Российские автопроизводители попросили поднять цены на иностранные машины

«Известия»: ОАР предлагают увеличить утильсбор за счет учета мощности двигателя

«Объединение автопроизводителей России» (ОАР) попросили власти пересмотреть методику начисления утилизационного сбора, чтобы учитывать не только объем двигателя, но и его мощность. С таким предложением организация обратилась к Минпромторгу, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

Документ подписали председатель совета ОАР, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, президент группы ГАЗ Вадим Сорокин и гендиректор ПАО «Соллерс Николай Соболев. По их мнению, развитие технологий сделало текущие правила неактуальными.

Речь идет об автомобилях с турбированными двигателями и гибридной силовой установкой, получающих все большее распространение. И те, и другие имеют небольшой объем, но сравнимую с моделями с объемом выше мощность.

В результате формально одинаковые, но принадлежащие к разным ценовым категориям автомобили облагаются одним и тем же сбором. Изменение методики исправит этот недочет и заставит импортеров поднять цены на модели более высокого класса.

Авторы приводят в пример бюджетный седан Changan Alsvin с рекомендуемой розничной ценой 1,85 миллиона рублей. Объем двигателя у него составляет 1,48 литра при мощности 98 лошадиных сил, что означает утильсбор в размере 677,4 тысячи рублей. Столько же придется заплатить за BMW Х3 с рекомендуемой розничной ценой восемь миллионов рублей и мощностью двигателя 255 лошадиных сил, а также гибрид Aito M9 с мощностью 496 лошадиных сил, который продается за десять миллионов рублей.

В результате, говорится в письме, утильсбор перестал обеспечивать «социальную дифференциацию», при которой за дорогой автомобиль необходимо уплачивать более высокие сборы. А если учитывать растущую долю импорта на физических лиц, для которых предусмотрены льготные ставки, то на поставки автомобилей недобросовестным бизнесом в обход действующих правил приходится в зависимости от месяца 50-70 процентов.

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк отметила, что изменения давно назрели, так как сбор в зависимости от мощности двигателя провоцирует серый импорт премиальных моделей и наказывает честных импортеров.

По ее мнению, если изменения примут, то рост цен на автомобили в премиум-сегменте окажется существенным. Сильнее всего пересмотр повлияет на рынок подержанных автомобилей, поставки мощных иномарок на физлиц практически потеряют свою экономическую привлекательность.

Гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев полагает, что стоимость автомобиле вырастет на 800 тысяч рублей и более.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также отметил, что повышение утильсбора всегда перекладывается в стоимость машин, то есть за все в итоге платить потребитель. Он напомнил, что в следующем году «АвтоВАЗ» и ГАЗ хотят выпустить автомобили с турбированными моторами, а значит, им нужны ограничения на импорт для конкурентов.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин полагает, что принятие изменений неизбежно, так как правительству нужно компенсировать ощутимое снижение утилизационного сбора. Больше всего от нововведений, полагает он, пострадают жители Сибири и Дальнего Востока, где высок спрос на такой импорт.

Ранее аналитики предупредили, что начиная с осени розничная стоимость новых автомобилей в России начнет расти в пределах от одного до пяти процентов, а дальше подорожание может оказаться даже более существенным. На такой вывод их наталкивает исчерпание запасов машин на складах и необходимость новых поставок.