Россиян предупредили о скором подорожании новых машин

Autonews: Цены на новые машины в сентябре вырастут на 1-5 процентов

В первый месяц осени розничная стоимость новых автомобилей в России поднимется в среднем на 1-5 процентов. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на прогноз опрошенных отраслевых аналитиков.

Эксперты сходятся во мнении, что скорое подорожание новых машин в стране вряд ли окажется внушительным. Резко поднять цены дистрибьютерам помешают значительные масштабы затоваривания на внутреннем рынке. Однако по мере уменьшения резервов розничная стоимость авто начнет постепенно расти. К концу сентября цены, согласно ожиданиям директора по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Илариона Демчикова, могут увеличиться на 2-5 процентов.

Глава департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, в свою очередь, прогнозирует удорожание машин в РФ на 1-3 процента. Подобной динамике, по его словам, поспособствует отмена ряда скидочных программ дилеров. Среди причин грядущего подорожания Демчиков также отнес резкое снижение импорта китайских автомобилей и возможную отмену льготного утильсбора для физических лиц.

О том, что резервы пылящихся на российских складах машин быстро тают, ранее заявил экс-глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. По его оценке, в настоящее время суммарные запасы нераспроданных транспортных средств в РФ составляют около 300 тысяч единиц. С января резервы просели примерно на 300-400 тысяч штук. На реализацию оставшихся запасов, отмечает эксперт, у дистрибьютеров уйдет порядка трех месяцев. В это время дилеры вряд ли решатся кардинально менять своб ценовую политику, резюмировал Мосеев.