Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:30, 2 сентября 2025Экономика

Количество пылящихся на российских складах машин подсчитали

Экс-глава РОАД Мосеев: В России остаются нераспроданными около 300 тысяч машин
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Проблему масштабного затоваривания, с которой российский авторынок столкнулся в конце прошлого года, не удалось решить до сих пор. Об этом заявил экс-глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев. Его слова приводит Autonews.

Вопреки снижению цен на автомобили ряда брендов и субсидированию кредитов дилерами, нераспроданными на внутреннем рынке остаются порядка 300 тысяч машин. На их реализацию уйдет около трех месяцев. В этот период производители вряд ли станут отменять действующие скидки и повышать стоимость автомобилей в России, полагает Мосеев.

Материалы по теме:
Ржавчина, глюки и поломки. Россияне массово жалуются на китайские авто. Что бесит их больше всего?
Ржавчина, глюки и поломки.Россияне массово жалуются на китайские авто. Что бесит их больше всего?
25 марта 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

Изменение ценовой политики представленных в РФ автобрендов будет во многом зависеть от динамики сбыта пылящихся на складах машин, считает аналитик. Можно говорить, что резервы на внутреннем рынке быстро «тают», утверждает Мосеев. В том, что маркетинговые скидочные акции в дилерских центрах с большой долей вероятности сохранятся в сентябре, уверен и руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Нынешние масштабы затоваривания, объясняет он, не позволят дистрибьюторам резко повысить розничные цены на продукцию.

В начале этого года аналитики оценивали количество нераспроданных в России машин примерно в 600-700 тысяч единиц. К концу апреля показатель незначительно сократился и составил около 500 тысяч штук. Медленную динамику эксперты объясняли общим падением спроса на автомобили на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и регулярного повышения утильсбора. Проблема затоваривания затронула в основном китайские бренды, в которых за последнее время успели разочароваться многие россияне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Убийца Парубия высказался о своих связях с Россией

    Известный в России комик рассказал о поразившей его особенности США

    В России обнаружена загадочная древнеегипетская шкатулка

    Живущий в России брат Сырского отказался от одного своего принципа из-за бедности

    Москвичей призвали не ждать бабьего лета

    Мексика отказалась подчиняться США

    Россиян предупредили о скором подорожании новых машин

    Меладзе проверят на финансирование ВСУ

    Сбежавших из российского СИЗО арестантов объявили в розыск

    Инфляция в Казахстане возобновила рост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости