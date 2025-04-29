Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:35, 29 апреля 2025Экономика

Масштабы затоваривания на российском авторынке оценили

Глава «Автостат» Целиков: Нераспроданными к концу марта оставались 500 тыс. авто
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

По состоянию на конец первого квартала 2025 года нераспроданными в России остаются в общей сложности порядка 500 тысяч новых машин. Масштабы затоваривания на авторынке РФ в своем Telegram-канале оценил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Фактически, отметил он, ситуация не изменилась с начала года. В январе на дилерских складах пылилось примерно то же количество новых автомобилей. «Как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась», — пояснил Целиков.

Материалы по теме:
В России массово закрываются китайские автосалоны. Что с ними происходит?
В России массово закрываются китайские автосалоны. Что с ними происходит?
10 апреля 2025
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
17 января 2025

За отчетный период не изменилась и структура нераспроданных машин. Подавляющую часть находящихся на складах новых автомобилей по-прежнему составляют модели китайских концернов. Их суммарное число к концу марта, по оценке Целикова, составляло приблизительно 300-350 тысяч единиц. Оставшаяся часть пришлась (примерно 150-200 тысяч) пришлась на «российские, псевдороссийские, белорусские, псевдокорейские, глобальные альтернативные и так далее», резюмировал он.

Распродать складские запасы китайским дилерам не помогают даше внушительные скидки, утверждала ранее газета «Коммерсантъ». Средние дисконты на подобного рода машины в России в январе-марте составляли 100-500 тысяч рублей, а в некоторых случаях скидки доходили до миллиона. Несмотря на это, масштабы затоваривания на внутреннем авторынке сократились незначительно. В начале года, по различным оценкам, на складах нераспроданными оставались порядка 600-700 тысяч новых машин.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

    В США признали бессмысленность поддержки Украины

    Цыганова назвала предателем поддержавшую Украину Земфиру

    Румыния подняла истребители из-за ситуации на Украине

    Украинский беспилотник рухнул в России рядом с объектом культурного наследия

    Ирина Шейк без штанов снялась для журнала

    Трамп захотел научить дальнобойщиков английскому языку

    Аршавин объяснил вред Fan ID для клубов

    ФСБ задержала россиянина за организацию оружейной мастерской дома

    В Раде назвали мирный план Трампа концом для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости