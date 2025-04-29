Масштабы затоваривания на российском авторынке оценили

Глава «Автостат» Целиков: Нераспроданными к концу марта оставались 500 тыс. авто

По состоянию на конец первого квартала 2025 года нераспроданными в России остаются в общей сложности порядка 500 тысяч новых машин. Масштабы затоваривания на авторынке РФ в своем Telegram-канале оценил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Фактически, отметил он, ситуация не изменилась с начала года. В январе на дилерских складах пылилось примерно то же количество новых автомобилей. «Как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась», — пояснил Целиков.

За отчетный период не изменилась и структура нераспроданных машин. Подавляющую часть находящихся на складах новых автомобилей по-прежнему составляют модели китайских концернов. Их суммарное число к концу марта, по оценке Целикова, составляло приблизительно 300-350 тысяч единиц. Оставшаяся часть пришлась (примерно 150-200 тысяч) пришлась на «российские, псевдороссийские, белорусские, псевдокорейские, глобальные альтернативные и так далее», резюмировал он.

Распродать складские запасы китайским дилерам не помогают даше внушительные скидки, утверждала ранее газета «Коммерсантъ». Средние дисконты на подобного рода машины в России в январе-марте составляли 100-500 тысяч рублей, а в некоторых случаях скидки доходили до миллиона. Несмотря на это, масштабы затоваривания на внутреннем авторынке сократились незначительно. В начале года, по различным оценкам, на складах нераспроданными оставались порядка 600-700 тысяч новых машин.