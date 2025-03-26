Российские дилеры начали пытаться избавиться от китайских автомобилей

«Ъ»: Китайские автомобили в России начали продавать со скидками до 1 млн рублей

На фоне затоваривания складов в России дилеры и импортеры с начала года пытаются избавиться от китайских автомобилей, в последнее время скидки на некоторые модели доходят до миллиона рублей. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

В среднем дисконт составляет 100-500 тысяч рублей. Тенденция коснулась почти всех китайских брендов, в том числе популярных Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda и Jaecoo.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин объяснил такое решение безысходностью. Стоящий на экспозиции автомобиль приносит 2,5 процента убытка в месяц, наценка на них составляет всего 5-6 процентов, то есть уже за два месяца автосалон лишается прибыли, а дальше начинает нести убытки.

Другие представители отрасли объяснили, что содержание склада с учетом рекордно высокой ключевой ставки обходится в «колоссальные» суммы. При этом нынешнее укрепление рубля позволяет надеяться, что потери на скидках удастся компенсировать за счет будущих поставок.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков добавил, что скидочной кампании подключились даже некоторые автомобили Lada. По его словам, момент хорошо подходит для того, чтобы приходить в салоны лично и торговаться, потому что у менеджеров наибольшая мотивация снижать цены для заинтересованных клиентов.

Аналитики полагают, что период скидок продлится до исчерпания запасов складов, что, скорее всего, произойдет к середине лета. Тем не менее с каждой неделей выбор сокращается, а машины, которые повезут в Россию позднее, будут уже заметно дороже. На цены повлияют как необходимость покрывать полученные дилерами убытки, так и увеличившийся утилизационный сбор, который автоматически повышает стоимость любой иномарки.

Ранее Подщеколдин отмечал, что в 2025 году российский рынок могут покинуть десятки китайских автобрендов, которые не смогли обеспечить себе достаточное количество продаж.