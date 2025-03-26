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09:49, 26 марта 2025Экономика

Российские дилеры начали пытаться избавиться от китайских автомобилей

«Ъ»: Китайские автомобили в России начали продавать со скидками до 1 млн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На фоне затоваривания складов в России дилеры и импортеры с начала года пытаются избавиться от китайских автомобилей, в последнее время скидки на некоторые модели доходят до миллиона рублей. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

В среднем дисконт составляет 100-500 тысяч рублей. Тенденция коснулась почти всех китайских брендов, в том числе популярных Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda и Jaecoo.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин объяснил такое решение безысходностью. Стоящий на экспозиции автомобиль приносит 2,5 процента убытка в месяц, наценка на них составляет всего 5-6 процентов, то есть уже за два месяца автосалон лишается прибыли, а дальше начинает нести убытки.

Другие представители отрасли объяснили, что содержание склада с учетом рекордно высокой ключевой ставки обходится в «колоссальные» суммы. При этом нынешнее укрепление рубля позволяет надеяться, что потери на скидках удастся компенсировать за счет будущих поставок.

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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков добавил, что скидочной кампании подключились даже некоторые автомобили Lada. По его словам, момент хорошо подходит для того, чтобы приходить в салоны лично и торговаться, потому что у менеджеров наибольшая мотивация снижать цены для заинтересованных клиентов.

Аналитики полагают, что период скидок продлится до исчерпания запасов складов, что, скорее всего, произойдет к середине лета. Тем не менее с каждой неделей выбор сокращается, а машины, которые повезут в Россию позднее, будут уже заметно дороже. На цены повлияют как необходимость покрывать полученные дилерами убытки, так и увеличившийся утилизационный сбор, который автоматически повышает стоимость любой иномарки.

Ранее Подщеколдин отмечал, что в 2025 году российский рынок могут покинуть десятки китайских автобрендов, которые не смогли обеспечить себе достаточное количество продаж.

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