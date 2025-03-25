Россию покинут десятки китайских автомобильных брендов

Глава РОАД Подщеколдин заявил об уходе с рынка России десятков автобрендов КНР

В 2025 году с российского рынка уйдут десятки китайских автобрендов, потому что спрос на них в стране остается невысоким. Об этом в интервью изданию Ura.ru рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По его словам, покинут Россию большей частью малоизвестные бренды, которые за три года так и не создали сеть сервисных центров и, соответственно, не могут оперативно предоставлять ремонт и запчасти. Их автомобили завозятся из КНР, так что поставки просто остановят.

В настоящее время в России можно купить более ста брендов на новом и вторичном рынках, из них 60 процентов — китайские, а пять-шесть процентов — официально покинувшие страну, но поступающие на рынок по серым каналам и более высоким ценам.

Ранее в качестве примера бренда, который не смог закрепиться на отечественном авторынке, Подщеколдин приводил китайский Lifan. За все время присутствия концерн смог продать 160 тысяч машин, из которых 120 тысяч поставили на учет в ГИБДД. Запчастей к этим машинам в России почти не найти. С аналогичной проблемой столкнутся владельцы и других уходящих с российского рынка китайских автомобилей.