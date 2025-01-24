В России оценили перспективы ухода из страны ряда китайских автобрендов

Глава РОАД Подщеколдин спрогнозировал уход ряда брендов КНР из РФ в 2025 году

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин спрогнозировал уход ряда китайских автобрендов из РФ в 2025 году на фоне небольших объемов продаж. Его слова приводит «Автостат».

Он отметил, что продавать по тысяче автомобилей в год мелким производителям из Китая в России невыгодно. В среднем же продажи на один дилерский центр в России составляют менее 20 экземпляров. Подобные объемы сильно сказываются на рентабельности бизнеса подобных концернов в РФ, отметил Подщеколдин.

Руководитель ассоциации также обозначил проблему поставки запчастей к китайским автомобилям. В качестве наглядного примера он привел ситуацию с ушедшим из РФ брендом Lifan. За все время присутствия на российском рынке концерну удалось реализовать в общей сложности 160 тысяч машин, из которых 120 тысяч были поставлены на учет в ГИБДД. Однако запчастей к этим машинам в РФ сейчас найти невозможно, посетовал глава РОАД. С подобной проблемой в среднесрочной перспективе могут столкнуться владельцы и других небольших автобрендов из КНР, резюмировал он.

Ранее Подщеколдин спрогнозировал массовое закрытие дилерских центров китайских автобрендов в РФ. С этой угрозой, по его мнению, могут столкнуться десятки, а то и сотни салонов. При этом в Москве подобные площадки уже начали закрываться. До этого аналитики агентства «Автостат» не исключили ухода из РФ брендов Livan, Kaiyi, SWM и Foton в 2025 году на фоне усиления их отставания от ведущих китайских производителей — Haval, Chery, Geely и Changan.