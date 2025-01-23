Россиянам предсказали массовое закрытие дилерских автоцентров

РОАД: В РФ могут закрыться десятки дилерских центров китайских автобрендов

Не исключено, что в 2025 году в России могут закрыться десятки, а то и сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Его процитировали «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что в Москве такие уже начали закрываться.

«Кто-то написал такую радикальную цифру, что 500 китайских дилерских центров закроются, нет, мы не ожидаем такого количества», — уточнил Подщеколдин.

В конце минувшего года появился прогноз, что в 2025 году с российского рынка уйдут сразу несколько невостребованных брендов из Китая. Причина — низкие объемы продаж.

Кроме того, есть версия, что поскольку обвал российского рынка новых легковушек может достичь 25 процентов, многие дилерские центры станут нерентабельными, что обернется массовыми банкротствами ряда компаний.