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18:33, 23 января 2025Экономика

Россиянам предсказали массовое закрытие дилерских автоцентров

РОАД: В РФ могут закрыться десятки дилерских центров китайских автобрендов
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Не исключено, что в 2025 году в России могут закрыться десятки, а то и сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Его процитировали «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что в Москве такие уже начали закрываться.

«Кто-то написал такую радикальную цифру, что 500 китайских дилерских центров закроются, нет, мы не ожидаем такого количества», — уточнил Подщеколдин.

В конце минувшего года появился прогноз, что в 2025 году с российского рынка уйдут сразу несколько невостребованных брендов из Китая. Причина — низкие объемы продаж.

Кроме того, есть версия, что поскольку обвал российского рынка новых легковушек может достичь 25 процентов, многие дилерские центры станут нерентабельными, что обернется массовыми банкротствами ряда компаний.

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