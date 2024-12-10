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07:45, 10 декабря 2024Экономика

В России приготовились к падению продаж автомобилей

«Автостат» спрогнозировал падение продаж новых автомобилей в 2025 году на 10 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году сократятся на десять процентов по сравнению с нынешним уровнем. Такой прогноз в ходе Autostat Analytic Day дал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, передает «Коммерсантъ».

В оптимистичном варианте, уточнил он, рынок удержит текущий уровень, а в пессимистичном — обвалится на 20 процентов, до 1,27 миллиона единиц. По итогам 2024 года, как ожидается продажи составят 1,59 миллиона единиц, что лучше оптимистичного прогноза прошлого года и в полтора раза выше, чем в 2023-м.

По словам Целикова, на будущий провал повлияет общая экономическая ситуация, высокая ключевая ставка, определяющая размер автокредита, а также индексация утилизационного сбора с 1 января, которая сделает новые машины еще дороже.

Дополнительным сдерживающим фактором останется отсутствие официальных каналов поставок привычных россиянам брендов. Многие покупатели по-прежнему ждут возвращения европейских, американских, японских и корейских машины и не хотят пересаживаться на продукцию китайского автопрома.

Впрочем, глава «Автостата» признал, что рынок в следующем году может оказаться непредсказуемым. Если реализуются «определенные геополитические факторы», то продажи могут даже вырасти.

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Однако Дмитрий Бабанский из SBS Consulting замечает, что в настоящее время факторов, которые могли бы поспособствовать росту продаж нет, так что реалистичным сценарием в текущих условиях все же выглядит падение на 10-15 процентов. А гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич полагает, что обвал достигнет 25 процентов, что сделает нерентабельными дилерские центры и приведет к массовым банкротствам таких компаний.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о возможном снижении ранее утвержденного производственного плана в 500 тысяч автомобилей на 2025 год на фоне из-за сильного снижения продаж. По его мнению, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в следующем году могут сократиться в диапазоне от 21 до 30 процентов

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