Глава «АвтоВАЗа» заявил о динамично идущих вниз продажах

«АвтоВАЗ» допустил пересмотр производственного плана из-за падения продаж

В «АвтоВАЗе» задумались о снижении ранее утвержденного производственного плана в 500 тысяч автомобилей на 2025 год на фоне текущего сильного снижения продаж. Об этом в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!» заявил глава компании Максим Соколов, которого цитирует «Интерфакс».

По словам топ-менеджера, план был утвержден с учетом ситуации месячной давности, но она меняется не в лучшую сторону. «Мы видим, как идут динамично вниз продажи», — сказал Соколов, отметив, что за балансом спроса сейчас следят в ручном режиме, а «жизнь в декабре все равно внесет свои коррективы».

В помесячном выражении продажи автомобилей в РФ снизились в ноябре почти на треть, что, по словам экспертов, частично обусловлено эффектом высокой базы, поскольку в сентябре-октябре показатель рос перед введением утилизационного сбора.

Глава «АвтоВАЗа» указал, что ситуация с продажами складывается в контексте динамики курса рубля и ключевой ставки, замедляющей кредитование, в то время как почти две трети машин «в сегменте, где работает бренд Lada, продается сегодня в кредит».

Ранее он уже допускал, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в следующем году могут серьезно сократиться в случае, если продолжится рост ключевой ставки.

Соколов отметил, что повышать цены на Lada пока не планируется, хотя «совершенно очевидно, что изменяющийся курс рубля приведет к удорожанию закупок импортной компонентной базы».