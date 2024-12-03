Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:57, 3 декабря 2024Экономика

Российскому авторынку предсказали снижение продаж на треть

Аналитик Чернов: в начале 2025 года продажи автомобилей замедлятся на 30-35 %
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Снижение продаж автомобилей почти на треть, о котором во вторник заявили в Минпромторге РФ, частично обусловлено эффектом высокой базы, поскольку в сентябре — октябре показатель рос перед введением утилизационного сбора. Об этом говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Также, по его словам, на рынок оказывают давление высокие ставки по автокредитам, а рост цен на авто еще и превысил на фоне наблюдавшегося скачка спроса среднегодовые темпы инфляции.

На фоне перечисленных факторов специалист спрогнозировал на первые месяцы 2025-го снижение продаж авто год к году на 30-35 процентов. При этом, отметил Чернов, дополнительно повлиять на предсказанную динамику может декабрьское решение ЦБ по ключевой ставке, от которого большинство экспертов ждет ее повышения.

В ноябре российские автопроизводители нарастили продажи в годовом выражении. При этом месяц к месяцу продажи легковых машин снизились в РФ на 29 процентов, а авто всех категорий — на 27,3 процента. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее допустил, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в следующем году могут сократиться в диапазоне от 21 до 30 процентов. По его словам, такое развитие событий прогнозируется в том случае, если продолжится рост ключевой ставки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Южной Кореи объявил военное положение

      В Грузии заявили о большом количестве иностранцев среди протестующих

      В российском городе бешеная собака прорвалась на лекцию к студентам

      Украина потребовала срочной поставки десятков систем ПВО

      Понимал по-японски и стал членом семьи. Умер подаренный Путиным кот. Как он жил?

      Киевский метрополитен прокомментировал затопление станции метро «Демиевская»

      В российском городе 4-летняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет

      Манул из Новосибирского зоопарка погрел лапки на хвостике и вызвал восхищение

      В России оценили вероятность обвинения Москвы в разрыве кабеля между Финляндией и Швецией

      Минобороны Южной Кореи созвало встречу ключевых командиров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше