Российскому авторынку предсказали снижение продаж на треть

Аналитик Чернов: в начале 2025 года продажи автомобилей замедлятся на 30-35 %

Снижение продаж автомобилей почти на треть, о котором во вторник заявили в Минпромторге РФ, частично обусловлено эффектом высокой базы, поскольку в сентябре — октябре показатель рос перед введением утилизационного сбора. Об этом говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Также, по его словам, на рынок оказывают давление высокие ставки по автокредитам, а рост цен на авто еще и превысил на фоне наблюдавшегося скачка спроса среднегодовые темпы инфляции.

На фоне перечисленных факторов специалист спрогнозировал на первые месяцы 2025-го снижение продаж авто год к году на 30-35 процентов. При этом, отметил Чернов, дополнительно повлиять на предсказанную динамику может декабрьское решение ЦБ по ключевой ставке, от которого большинство экспертов ждет ее повышения.

В ноябре российские автопроизводители нарастили продажи в годовом выражении. При этом месяц к месяцу продажи легковых машин снизились в РФ на 29 процентов, а авто всех категорий — на 27,3 процента. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее допустил, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в следующем году могут сократиться в диапазоне от 21 до 30 процентов. По его словам, такое развитие событий прогнозируется в том случае, если продолжится рост ключевой ставки.