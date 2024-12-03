В России рухнули продажи одного вида автомобилей

Минпромторг: продажи новых легковушек упали почти на 30 процентов

В ноябре 2024 года продажи новых легковых автомашин снизились на 29 процентов относительно октября и составили 120 тысяч единиц. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

В годовом выражении продажи увеличились на 11 процентов.

Отмечается, что в ноябре продали 14,2 тысячи легких коммерческих автомобилей, что на 28 процентов превзошло показатели последнего месяца осени 2023 года. Однако относительно октября этого года наблюдается снижение на 12 процентов. Кроме того, россияне охладели к грузовикам. В годовом выражении падение оценивается в 25 процентов, а если сравнивать с октябрем, то в 31 процент.

В целом в ноябре текущего года продажи новой автомобильной техники увеличились по сравнению с ноябрем прошлого на 7 процентов, но упали относительно октября 2024 года на 27 процентов.

Ранее появился прогноз, что в 2025 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России могут рухнуть на 21-30 процентов по отношению к 2024 году.

Также известно, что после повышения утильсбора жители РФ резко потеряли интерес к приобретению новых автомобилей. Так, с четвертого по десятое ноября продажи новых легковых машин упали почти на четверть.