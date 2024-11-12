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09:55, 12 ноября 2024Экономика

Россияне охладели к покупке новых автомобилей

«Автостат»: в ноябре продажи новых легковых машин в России упали на четверть
Вячеслав Агапов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

После индексации утильсбора россияне охладели к покупке новых автомобилей. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» сообщает «Коммерсантъ».

С четвертого по десятое ноября продажи новых легковых машин упали почти на четверть (минус 24,6 процента, до 27,23 тысячи штук). Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) снизились до 2,42 тысячи штук (минус 26,4 процента), а грузовиков — до 2,07 тысячи штук (минус 24,3 процента).

По словам заместителя гендиректора агентства Сергея Удалова, на рынке началось прогнозируемое охлаждение спроса после пиковых значений сентября и октября. В начале осени граждане старались приобрести автомобиль, ввезенный до индексации утилизационного сбора, по более низкой стоимости.

Сильнее всего упали продажи новых легковых автомобилей в Москве — на 42,4 процента по сравнению с прошлой неделей. Показатели снизились до 2,93 тысячи штук. Второе место заняла Московская область — 1,98 тысячи автомобилей (минус 19,3 процента), а третье — Санкт-Петербург с результатом 1,45 тысячи проданных машин (минус 28,8 процента).

Самыми продаваемыми автомобилями остались Lada Granta (3,5 тысячи штук), Lada Vesta (2 тысячи штук) и китайский кроссовер Haval Jolion (1,2 тысячи штук). В десятку самых популярных также попали Lada Niva Legend, Chery Tiggo 7 PRO Max, Lada Niva Travel, Chery Tiggo 4 PRO, Lada Largus, Geely Monjaro и Haval M6 — таких машин продали менее тысячи штук.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич предсказал рынку рекордный спад. В ноябре 2024 года продажи машин в России могут упасть на 50 процентов. Ситуация будет зависеть от стоимости и доступности кредитов и лизинга, а также внешнеэкономических факторов и валютных колебаний, отметил он.

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