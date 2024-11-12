Продажам автомобилей в России предсказали рекордный спад

Эксперт Терлюкевич: в ноябре 2024 года продажи машин в РФ могут упасть на 50 %

В ноябре 2024 года продажи машин в России могут упасть на 50 процентов. Рекордный спад предсказал рынку генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, его цитирует «Автостат».

По словам эксперта, в ноябре российский рынок может вернуться к показателям продаж в 120-130 тысяч автомобилей — таким образом, падение составит порядка 25-30 процентов. Ситуация будет зависеть от стоимости и доступности кредитов и лизинга, а также внешнеэкономических факторов и валютных колебаний.

«Если производители в ноябре решат повысить цены, то есть вероятность, что рынок может упасть на 40-50 процентов», — допустил Терлюкевич.

По мнению коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, за месяц продажи сократятся минимум на пять процентов из-за роста стоимости займов, сбыта автомобилей по старым поставкам и удовлетворения спроса перед индексацией утильсбора.

«Несмотря на сильные продажи октября, во второй половине месяца наблюдается снижение продаж и падение трафика. Мы видим стагнацию в стоках производителей, проблемы с получением кредитов в частном секторе и дорогим финансированием для всех участников рынка. Все это приведет к снижению продаж в отрасли уже в ноябре», — добавил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

По данным «Автостата», в октябре 2024 года в Россию завезли 112 тысяч новых легковых автомобилей, рекордное количество за последние 12 лет. Рост импорта новых автомобилей в Россию фиксируется с мая этого года. Однако достигнутый в октябре результат оказался максимальным не только в 2024-м, а вообще за последние 12 лет. До этого больше новых легковушек в страну завозили в августе 2012 года.

В понедельник, 11 ноября власти Японии сняли запрет на поставки в Россию так называемых мягких гибридных автомобилей. К их числу относят машины, которые используют электрический мотор, но не способны двигаться исключительно на электричестве. В подобного рода автомобилях электрический мотор работает только в качестве помощника для бензинового двигателя.