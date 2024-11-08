В Россию завезли рекордное за 12 лет число новых машин

«Автостат»: в октябре в Россию завезли 112 тысяч новых легковых автомобилей

В октябре 2024 года в Россию завезли в общей сложности 112 тысяч новых легковых автомобилей, что оказалось рекордным показателем за последние 12 лет. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Рост импорта новых автомобилей в Россию фиксируется с мая этого года. Однако достигнутый в октябре результат оказался максимальным не только в 2024-м, а вообще за последние 12 лет. До этого больше новых легковушек в страну завозили в августе 2012 года. Тогда импорт в РФ подобных транспортных средств составил около 120 тысяч единиц, уточнили эксперты.

Главной причиной подобной динамики аналитики назвали резкое повышение утилизационного сбора для ввозимых в Россию иномарок. Так, с 1 октября ставка для новых автомобилей с двигателями объемом до одного литра увеличилась с 81,2 тысячи до 150,2 тысячи рублей. В свою очередь, коэффициент для машин с моторами до двух литров поднялся с 306 до 556,2 тысячи, а для моделей с агрегатами до трех литров — с 844,8 тысячи до 1 562 800 рублей.

На этом фоне, пояснили эксперты, российские импортеры решили заранее подготовиться к резкому увеличению утильсбора. Если в августе 2024 года в Россию завезли 89 тысяч новых легковушек, то в сентябре поставки составили 104,2 тысячи, а в октябре объемы ввоза увеличились еще на 7,8 тысячи больше. Самым востребованным у отечественных импортеров иностранным автомобилем в середине осени стал кроссовер Geely Monjaro. В топ-3 вошли две модели Chery — кроссоверы Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO Max. В пятерке лидеров по этому показателю также оказались кроссоверы Haval M6 и GAC GS3.