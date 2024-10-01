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00:14, 1 октября 2024Экономика

В России увеличили утильсбор на автомобили

С 1 октября в России повысился утильсбор на автомобили

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

С 1 октября в Росси повышается утильсбор для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники. Ставки растут согласно постановлению правительства «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Он увеличивается на 70-85 процентов. А в каждом последующем году ставка будет индексироваться на 10-20 процентов.

Утильсбор платят и сейчас за все машины — и за те, что произведены в России, и за ввезенные из-за границы. Изменения не коснутся тех, кто привозит в страну машины с двигателем объемом меньше трех литров для личного пользования. В этом случае ставка останется прежней: 3,4 тысячи рублей для новых автомобилей и 5,2 тысячи рублей для легковушек возрастом от трех лет.

Однако ставки серьезно вырастают для новых легковых автомобилей с двигателями объемом до одного литра, которые привезли в Россию для перепродажи. С 1 октября коэффициент поднялся с 81,2 тысячи до 150,2 тысячи рублей. Для машин с моторами до двух литров эта цифра увеличится с 306 до 556,2 тысячи рублей. Что касается моделей с агрегатами до трех литров, тут ставка составляет уже 1 562 800 рублей (до этого — 844,8 тысячи рублей).

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин говорил, что покупать автомобиль на вторичном рынке без острой необходимости в нем не стоит, даже с учетом постоянного роста цен. Рост выплат идет в рамках распоряжения правительства.

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      Платон Щукин
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