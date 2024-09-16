Россиянам посоветовали не покупать автомобили без нужды

Вице-президент НАС Шапарин посоветовал не ждать снижения цен на автомобили

Покупать автомобиль на вторичном рынке без острой необходимости в нем не стоит, даже с учетом постоянного роста цен на них. Об этом в комментарии «Москва24» заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он посоветовал не ждать снижения цен на новые или подержанные машины, потому что оснований для таких ценовых изменений нет. По его словам, изменить ситуацию могут только дополнительные поступления на рынок, чего не ожидается.

Также эксперт призвал не думать, что рост стоимости новых автомобилей, связанный с резким повышением утилизационного сбора с 1 октября, не скажется на машинах с рук. Напротив, их стоимость может увеличиться даже больше.

Шапарин признал, что прогнозы участников рынка о росте цен на 15-30 процентов уже осенью имеют под собой все основания.

В конце прошлой недели правительство России все же утвердило долгосрочную шкалу индексации утильсбора, хотя промедление в этом вопросе позволяло ряду экспертов надеяться на сдвиг сроков вправо. С 1 октября его ставку доведут до 70-85 процентов от стоимости машины, а в каждом следующем году она будет расти на 10-20 процентов.

Основной причиной таких действий стало желание поддержать отечественных производителей, которым утильсбор компенсируют в полном объеме. В первую очередь у такой мере призывал «АвтоВАЗ», отмечавший, что проигрывает конкуренцию китайскому автопрому даже в традиционно своем, бюджетном сегменте.