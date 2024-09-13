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22:08, 13 сентября 2024Экономика

В России поднимут утильсбор на автомобили

Правительство России поднимет с 1 октября утильсбор на автомобили на 70-85%

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Правительство России утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщается в пресс-релизе Минпромторга.

С 1 октября утильсбор будет увеличен на 70-85 процентов. В каждом последующем году ставка будет индексироваться на 10-20 процентов.

Мера скажется только на ценах машин иностранного производства, потому что российским производителям величину утильсбора компенсируют из бюджета. Так, для автомобилей с двигателями от одного до двух литров ставка вырастет с нынешних 300,6 тысячи до 556 тысяч рублей, а в 2025-м — до 667 тысяч.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что после повышения утилизационного сбора Россия пока не намерена применять новые меры для закрытия рынка, а хотела бы улучшать условия для инвестиций и локализации. В первую очередь речь идет о привлечении китайских компаний; в возвращение западных производителей, лишившихся своих заводов в стране, чиновник не верит.

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      Марина Совина
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