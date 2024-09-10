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06:37, 10 сентября 2024Экономика

В России оценили возможность возвращения автоконцернов

Мантуров усомнился в возможности возвращения ушедших из России автоконцернов
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Anton Vaganov / Reuters

Первый вице-премьер России Денис Мантуров прокомментировал возможность возвращения иностранных автоконцернов, ушедших из страны в 2022 году. Об этом он высказался в интервью газете «Ведомости».

Мантуров оценил возможность возвращения иностранных автоконцернов и усомнился в этом сценарии развития событий. По его мнению, компании сбежали, хлопнув дверью.

«Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации. Пришедшие им на смену альтернативные партнеры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях», — подчеркнул он.

Ранее Мантуров назвал сроки восстановления авторынка. Он вернется к допандемийным показателям к 2030 году, предположил первый вице-премьер.

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      Марина Совина
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