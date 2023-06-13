Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:03, 13 июня 2023Экономика

В России назвали сроки восстановления авторынка

Мантуров: российский рынок автомобилей вернется к допандемийным показателям к 2030 году

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) вернется к допандемийным показателям к 2030 году. Такие сроки назвал глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

По словам вице-премьера, отечественный автопром восстанавливается в соответствии с утвержденной стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года. Обозначенные в 2022 году параметры в ведомстве «считают для себя актуальными», подчеркнул Мантуров.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что за 2022 год авторынок в России упал на 58,8 процента, до 687 тысяч автомобилей. По прогнозам экспертов, в 2023 году рынок вырастет в среднем на 12 процентов, до 770 тысяч машин, в случае стабилизации геополитической ситуации и «благоприятного стечения обстоятельств».

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом. Как в мире разворачивается борьба за медь?
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом.Как в мире разворачивается борьба за медь?
6 июня 2023

По итогам мая количество проданных машин на территории страны выросло на 112 процентов. При этом в топ-10 самых продаваемых машин оказались преимущественно китайские и российские марки. Исключение составила лишь корейская Kia, занявшая восьмое место со снижением на 80 процентов, до 707 штук. Лидером авторынка остался АвтоВАЗ, продавший 23 904 новые машины (почти втрое больше год к году). В тройку также вошли китайские Haval и Geely, чьи продажи выросли на 749 и 1312 процентов соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости
    Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС резко выросло
    В России предотвратили 28 терактов на объектах транспорта с февраля 2022 года
    Россиян предупредили о наказании за колодец на даче
    Названа неожиданная причина неудач в борьбе с лишним весом
    Мостовой пожаловался на дефицит красивых девушек в Португалии
    Огонь на рынке Садовод в Москве распространился на три павильона
    Попытки продавцов спасти товар от пожара на рынке «Садовод» сняли на видео
    Пожар на рынке «Садовод» в Москве попал на видео
    Начато расследование столкновения танкеров на реке Лена
    Билли Айлиш показала фигуру на фото в купальнике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.