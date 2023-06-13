В России назвали сроки восстановления авторынка

Мантуров: российский рынок автомобилей вернется к допандемийным показателям к 2030 году

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) вернется к допандемийным показателям к 2030 году. Такие сроки назвал глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

По словам вице-премьера, отечественный автопром восстанавливается в соответствии с утвержденной стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года. Обозначенные в 2022 году параметры в ведомстве «считают для себя актуальными», подчеркнул Мантуров.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что за 2022 год авторынок в России упал на 58,8 процента, до 687 тысяч автомобилей. По прогнозам экспертов, в 2023 году рынок вырастет в среднем на 12 процентов, до 770 тысяч машин, в случае стабилизации геополитической ситуации и «благоприятного стечения обстоятельств».

По итогам мая количество проданных машин на территории страны выросло на 112 процентов. При этом в топ-10 самых продаваемых машин оказались преимущественно китайские и российские марки. Исключение составила лишь корейская Kia, занявшая восьмое место со снижением на 80 процентов, до 707 штук. Лидером авторынка остался АвтоВАЗ, продавший 23 904 новые машины (почти втрое больше год к году). В тройку также вошли китайские Haval и Geely, чьи продажи выросли на 749 и 1312 процентов соответственно.