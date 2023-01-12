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14:06, 12 января 2023Экономика

Оценено будущее российского автомобильного рынка

В АЕБ ожидают роста российского автомобильного рынка на 12 процентов в 2023 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В текущем году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) может вырасти на 12 процентов, до 770 тысяч штук, ожидает комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Слова главы комитета Алексея Калицева в ходе годовой пресс-конференции приводит ТАСС.

«Аналитики признают, что имеют умеренный оптимизм относительно будущего 2023 года. Мы считаем, что это средний прогноз — не оптимистичный, но и не пессимистичный», — оценил Калицев. Комитет не исключает, что при стабилизации геополитической ситуации и «благоприятном стечении обстоятельств» рост может превысить показатель в 12 процентов, однако в текущей ситуации давать прогнозы достаточно трудно, добавил он.

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В АЕБ предполагают, что положительно повлияет на развитие российского авторынка появление новых брендов. Согласно прогнозам организации, в текущем году на местный рынок выйдут как минимум пять-семь новых автомобильных марок. При этом доля китайских производителей на рынке только продолжит расти. «Зная китайский рынок и зная количество брендов, которые там представлены, я могу допустить, что бренды, которые еще не представлены [в России], задумаются прийти на российский рынок», — подчеркнул глава комитета АЕБ.

По оценкам ассоциации, в 2022 году, когда страну покинули почти все мировые бренды, рынок обвалился на 58,5 процента. Однако, по словам экспертов, «этот результат не так плох, как мог бы быть».

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Мария Грушко
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