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13:05, 12 января 2023Экономика

Оценен спад авторынка в 2022 году

АЕБ: продажи легковых авто и LCV упали почти на 60% в 2022 году в России

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) представил финальную оценку спада российского авторынка в 2022 году. По словам главы комитета Алексея Калицева, по сравнению с предыдущим годом продажи упали на 58,8 процента, до 687,4 тысячи штук. Его цитирует «Интерфакс».

«Мы считаем, что этот результат не так плох, как мог бы быть», — заявил Калицев. Среди факторов, которые оказали наибольшее влияние на российский авторынок, он назвал санкционное давление, разрыв логистических цепочек и параллельный импорт.

Вместе с тем представитель АЕБ подчеркнул, что емкость рынка страны все еще высока и ситуация будет меняться. По данным ассоциации, в декабре продажи легковых автомобилей и LCV продолжили восстановление — было продано на 38,1 процента больше машин, чем в ноябре (64,072 тысячи штук).

На фоне приостановки официальных поставок машин в Россию зарубежными концернами, а также их производства внутри страны в 2022 году подержанные автомобили подорожали более чем на треть. Половина этого удорожания пришлась на весну, а сильнее всего прибавили в цене машины возрастом до трех лет.

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Софья Ермакова
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