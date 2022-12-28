Цены на подержанные автомобили в России в 2022 году выросли на треть

«Ъ»: в 2022 году подержанные автомобили в России подорожали более чем на треть

По оценкам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, в 2022 году подержанные автомобили в России подорожали более чем на треть. «Автостат» оценивает рост цен в 37 процентов (до 1,33 миллиона рублей), «Авто.ру» — в 35 процентов (до 1,4 миллиона рублей). Половина этого удорожания пришлась на весну, а сильнее всего прибавили в цене машины возрастом до трех лет.

Аналитики «Дрома» считают, что с начала года стоимость авто с пробегом выросла примерно на 30 процентов (до 1,3 миллиона рублей). Что касается увеличения цен в декабре по сравнению с ноябрем, «Дром» оценивает его в 5,7 процента, «Автостат» — 11,3 процента, однако отмечает, что в последние два месяца цена сокращалась.

Наибольшими темпами б/у авто дорожали весной из-за приостановки официальных поставок машин в Россию зарубежными концернами, а также их производства внутри страны. «Автостат» сообщил, что уже к маю цены на подержанные машины взлетели на 19,8 процента по сравнению с концом 2021 года, а к сентябрю — на 28 процентов.

Авто с пробегом до трех лет подорожали сильнее остальных — на 39 процентов, подсчитали в агентстве. Дело в том, что срок пользования автомобилем сейчас увеличился — автомобилисты не спешат продавать подержанные машины в хорошем состоянии, особенно в условиях дефицита авто зарубежных брендов, отмечает директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова.

В последнее время сегмент «свежих» автомобилей с пробегом в России расширяется благодаря параллельному импорту, заявил директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов. По данным «Автостата», средневзвешенная цена б/у авто на отечественном рынке и вовсе с конца лета стабилизировалась на уровне чуть выше 2 миллионов рублей, что на 13 процентов ниже уровня апреля-мая, — тенденцию объясняют опустением складов премиальных автомобилей и ростом доли Lada.

В январе-ноябре в Россию было ввезено 221 300 легковых автомобилей с пробегом, свидетельствуют данные «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора электронных ПТС). Ввоз подержанных машин взлетел на 82 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В таможенной статистике автомобилем с пробегом считается транспортное средство старше трех лет. Более 90 процентов таких машин в прошлом и этом годах были ввезены из Японии.

