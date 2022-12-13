Ввоз подержанных машин в Россию взлетел

«Ведомости»: ввоз подержанных машин в Россию с начала года взлетел на 82 процента

В январе-ноябре в Россию было ввезено 221 300 легковых автомобилей с пробегом, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора электронных ПТС).

Ввоз подержанных машин взлетел на 82 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В таможенной статистике автомобилем с пробегом считается транспортное средство старше трех лет. Более 90 процентов таких машин в прошлом и этом годах были ввезены из Японии.

«Мы видим рост интереса к “японкам” и в центральных регионах страны, где раньше праворульные машины не пользовались особой популярностью. Импорт праворульных машин вполне может составить конкуренцию ушедшим с рынка автопроизводителям при условии, что курс валюты будет держаться на текущем уровне», — отметил аналитик «Дрома» Алексей Гришин.

Ранее сообщалось, что владивостокские таможенники за семь месяцев этого года оформили 78 460 автомобилей, ввезенных физическими лицами. Они зафиксировали рост на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем россияне в этом году начали чаще брать кредиты на покупку автомобилей японских и корейских марок с пробегом.