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Машины в Россию начали массово ввозить через Владивосток

Ввоз машин через Владивостокскую таможню вырос на 33 процента

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Владивостокские таможенники за семь месяцев этого года года оформили 78 460 автомобилей, ввезенных физическими лицами. Они зафиксировали рост на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу таможни.

Больше всего машин было ввезено в июле — более 15 тысяч. В день владивостокские таможенники оформляют около 600 автомобилей. Среди ввезенных машин преобладают японские. Авто корейских и китайских производителей поступают в Россию через эту таможню в незначительном количестве.

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Запасов иностранных автомобилей в России хватит на 3-6 месяцев, они подходят к концу, заявил ранее автоэксперт Игорь Моржаретто. При этом он подчеркнул, что позиции других производителей активно замещает Китай. Специалист напомнил, что с марта многие сборочные предприятия иностранных компаний приостановили работу, зарубежные автомобили практически не поставляются.

В целом продажи автомобилей в России обвалились почти на 75 процентов в годовом выражении (до 32 412 единиц). Продажи «АвтоВАЗа» в июле рухнули на 68 процентов (до 10 323 автомобилей).

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Платон Щукин
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