Машины в Россию начали массово ввозить через Владивосток

Ввоз машин через Владивостокскую таможню вырос на 33 процента

Владивостокские таможенники за семь месяцев этого года года оформили 78 460 автомобилей, ввезенных физическими лицами. Они зафиксировали рост на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу таможни.

Больше всего машин было ввезено в июле — более 15 тысяч. В день владивостокские таможенники оформляют около 600 автомобилей. Среди ввезенных машин преобладают японские. Авто корейских и китайских производителей поступают в Россию через эту таможню в незначительном количестве.

Запасов иностранных автомобилей в России хватит на 3-6 месяцев, они подходят к концу, заявил ранее автоэксперт Игорь Моржаретто. При этом он подчеркнул, что позиции других производителей активно замещает Китай. Специалист напомнил, что с марта многие сборочные предприятия иностранных компаний приостановили работу, зарубежные автомобили практически не поставляются.

В целом продажи автомобилей в России обвалились почти на 75 процентов в годовом выражении (до 32 412 единиц). Продажи «АвтоВАЗа» в июле рухнули на 68 процентов (до 10 323 автомобилей).