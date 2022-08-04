Продажи автомобилей в России обвалились почти на 75 процентов

АЕБ: продажи легковых автомобилей в России обвалились почти на 75 процентов в июле

Российский авторынок в июле показал рост на 16,8 процента по сравнению с июнем. Но в годовом выражении продажи легковых и LCV авто обвалились на 74,9 процента в июле, до 32 412 единиц, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Продажи «АвтоВАЗа» в июле рухнули на 68 процентов (до 10 323 автомобилей). По итогам семи месяцев автогигант продал на внутреннем рынке 85,037 тысячи машин — в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом «АвтоВАЗ» нарастил продажи Lada в стране почти в 1,4 раза, до 10,323 тысячи. В годовом выражении реализация Lada в России упала в 3,1 раза.

В июне россияне также купили на треть меньше подержанных легковых автомобилей, чем в тот же месяц прошлого года. Между тем запасов иностранных автомобилей в России хватит на 3-6 месяцев, они подходят к концу, сказал ранее автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Мы остались без тех авто, к которым привыкли», — заявил он. Моржаретто напомнил, что с марта многие сборочные предприятия иностранных компаний приостановили работу, зарубежные автомобили практически не поставляются.