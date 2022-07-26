Продажи старых автомобилей в России упали

«Автостат»: российский рынок автомобилей с пробегом в июне упал на треть

В июне 2022 года россияне купили на треть меньше подержанных легковых автомобилей, чем в тот же месяц прошлого года. О падении рынка рассказали эксперты агентства «Автостат». При этом объем июньских продаж на восемь процентов выше, чем в мае.

Всего в июне было продано 353 тысячи старых машин, из которых 90 тысяч (25,4 процента) пришлось на автомобили марки Lada. Лидером среди иномарок с пробегом традиционно стала Toyota — за первый месяц лета россияне купили 38,5 тысячи подержанных легковых машин японского бренда.

В топ-5 самых популярных марок попали также корейские Hyundai (19,9 тысячи автомобилей) и Kia (19,8 тысячи), а также японский Nissan (18,7 тысячи). Из моделей чаще всего россияне покупали Lada 2114 «Самара-2», а также Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada 2107, и Ford Focus. При этом все перечисленные бренды в июне показали рыночное падение — в диапазоне от 27 (Lada) до 34 процентов (Toyota).

Наблюдается интересная тенденция в сфере продаж люксовых подержанных автомобилей. Продажи дорогих подержанных машин за первое полугодие выросли на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чаще всего россияне выбирали машины Bentley и Maserati.

В начале июня эксперты «Авто.ру» выяснили, что старые автомобили Toyota и другие иномарки в России в июне стали стоить дороже, чем на момент их покупки три-пять лет назад в новом состоянии. Больше остальных среди трехлетних автомобилей с пробегом подорожали японские марки.