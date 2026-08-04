На Вашингтон обрушились пожары

В американском штате Вашингтон объявили эвакуацию из-за лесных пожаров

В американском штате Вашингтон объявили эвакуацию из-за масштабных лесных пожаров, сообщает BBC.

Пожары вызваны продолжительной засухой и сильным порывистым ветром. Власти нескольких округов объявили экстренную эвакуацию для жителей, чьи дома оказались в зоне непосредственной угрозы. По данным местной противопожарной службы, огонь уже уничтожил сотни гектаров лесных массивов и продолжает продвигаться вглубь населенных пунктов. В тушении задействованы авиация и тяжелая техника, однако ликвидацию очагов осложняют неблагоприятные метеоусловия и экстремально высокая температура воздуха. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что экономические потери от аномальной жары и вызванных ею лесных пожаров во Франции, по предварительной оценке, могут составить от трех до шести миллиардов евро.