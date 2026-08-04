Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:51, 4 августа 2026 (обновлено: 14:54, 4 августа 2026)Экономика

На Вашингтон обрушились пожары

В американском штате Вашингтон объявили эвакуацию из-за лесных пожаров
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: David Ryder / Reuters

В американском штате Вашингтон объявили эвакуацию из-за масштабных лесных пожаров, сообщает BBC.

Пожары вызваны продолжительной засухой и сильным порывистым ветром. Власти нескольких округов объявили экстренную эвакуацию для жителей, чьи дома оказались в зоне непосредственной угрозы. По данным местной противопожарной службы, огонь уже уничтожил сотни гектаров лесных массивов и продолжает продвигаться вглубь населенных пунктов. В тушении задействованы авиация и тяжелая техника, однако ликвидацию очагов осложняют неблагоприятные метеоусловия и экстремально высокая температура воздуха. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что экономические потери от аномальной жары и вызванных ею лесных пожаров во Франции, по предварительной оценке, могут составить от трех до шести миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский согласовал новые операции против России
    Российские беспилотники вынудили ВСУ идти к позициям пешком
    Российский генерал объяснил провал 40-дневного плана Зеленского
    Напавший с ножом на детсад россиянин избежал колонии
    Рыбакам стали платить за борьбу с гигантскими сомами
    Названы самые любимые курорты Китая у россиян
    Россиян предупредили о последствиях купания в фонтанах
    Сергей Лазарев начал сдавать в аренду квартиру в Майами
    Единственное производство российских телевизоров перезапустят после банкротства
    Подсчитаны темпы сокращения золотого запаса России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok