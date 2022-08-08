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Россияне начали массово брать кредиты на подержанные японские и корейские авто

Банк «Зенит»: россияне начали чаще брать кредиты на подержанные японские и корейские авто

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россияне в этом году начали чаще брать кредиты на покупку автомобилей японских и корейских марок с пробегом, сказано в исследовании банка «Зенит», передает РИА Новости.

В июле выдача кредитов на такие машины взлетела на 14 процентов, составив 58 процентов в общем объеме. Возраст автомобилей увеличился до шести лет, а средний размер автокредита вырос на 20 процентов (до 1,2 миллиона рублей). В прошлом году чаще всего займы на подержанные машины россияне брали на срок от 3 до 5 лет, в 2022-м — от 5 до 6 лет. Средний чек в 2021 году составлял миллион рублей.

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Также россияне начали массово брать подержанные машины китайских производителей: доля таких автокредитов в общем объеме выдач подскочила на 24 процента. Эксперты поясняют, что тенденция связана с резким повышением стоимости новых автомобилей и дефицитом популярных европейских моделей на рынке.

Ранее стало известно, что машины в Россию начали массово ввозить через Владивосток. Рост за семь месяцев составил 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего машин было ввезено в июле — 15 тысяч. Среди них преобладают японские.

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Платон Щукин
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