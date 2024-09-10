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14:34, 10 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о росте цен на автомобили на 20 процентов

Президент НАС Шапарин: автомобили с новым утильсбором подорожают на 10-20 %

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Рост утилизационного сбора в России с 1 октября нанесет сильнейший удар по авторынку. Об этом в комментарии Autonews заявил президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

По его словам, добавление 300 тысяч рублей к стоимости самых ходовых китайских автомобилей означает рост цен на 10-20 процентов. В свою очередь исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игорь Чикин говорит, что цены вырастут не меньше, чем на десять процентов из-за совокупности факторов.

Помимо утильсбора, это проблемы с переводами в Китай, высокая ключевая ставка в России, что повышает стоимость оборотных средств. При этом Чикин уверен, что подорожают не только импортные, но и российские автомобили.

Руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша предположила, что до конца года цены на легковые машины поднимутся на 10-15 процентов. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов ожидает, что среднее подорожание нового автомобиля составит 400 тысяч рублей.

Шапарин сравнил заторы на российско-китайской границе, которые возникли в связи с большим количеством автовозов, с «попыткой надышаться перед смертью», то есть ввезти как можно больше машин с нынешним утильсбором. Другие эксперты полагают, что рост сроков ожидания до 11 дней также связан со сложностями с перевозками по железной дороге. Нехватка контейнеров вынуждает переключаться на автомобильные перевозки.

Главной причиной роста сбора является желание властей поддержать отечественных автопроизводителей, которые не могут выдержать конкуренцию с китайским автопромом, занимающим уже две трети рынка новых автомобилей. В частности, на это неоднократно жаловался президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

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      Платон Щукин
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