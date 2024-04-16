«АвтоВАЗ» предложил увеличить утильсбор до миллиона рублей в 2029 году

В России предложили постепенно повысить утильсбор до миллиона рублей. Такую инициативу озвучил в ходе выступления в Совете Федерации президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, его слова приводит РИА Новости.

Увеличить утилизационный сбор предлагается для массовых автомобилей с объемом двигателя от одного до двух литров с текущих 300 тысяч рублей до 550 тысяч в 2024 году и почти до одного миллиона рублей — в 2029 году. «С нашей точки зрения, это целесообразно», — сказал глава автопроизводителя.

Ранее «АвтоВАЗ» уже озвучивал идею о поэтапно растущей шкале утильсбора для иномарок, необходимой для защиты собственных производителей от китайских производителей. Соколов подчеркнул, что бренды из КНР с середины 2023 года совокупно занимают более половины отечественного рынка легковушек.

В начале апреля вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что правительство должно изучить вопрос повышения утилизационного сбора в России, если автопроизводители направят ему такие предложения. Если автоконцерны предложат конкретные инициативы по увеличению утильсбора, их рассмотрят в министерстве и в правительстве, пообещал он.