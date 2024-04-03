Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:32, 3 апреля 2024Экономика

В России оценили перспективу очередного повышения утильсбора на автомобили

Мантуров: у автоконцернов нет конкретных предложений по повышению утильсбора

Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Правительство должно изучить вопрос повышения утилизационного сбора в России, если автопроизводители направят ему такие предложения. Так перспективу очередного удорожания стоимости машин оценил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит «Интерфакс».

Пока властям неизвестна позиция отрасли, которая еще не направила «реальные конкретные предложения». Если автоконцерны предложат конкретные инициативы по увеличению утильсбора, их рассмотрят в министерстве и в правительстве, пообещал Мантуров.

Утилизационный сбор — плата за экологичную переработку машины после окончания срока эксплуатации. Он вносится один раз за конкретный автомобиль, при растаможке и до момента постановки на учет. Утильсбор в России собирают с 2012 года. Оплачивать его должны производители машин в России, импортеры и покупатели автомобилей, за которые взнос еще не был выплачен. Его сумма рассчитывается, исходя из базовой ставки, помноженной на коэффициент в зависимости от категории транспортного средства, объема двигателя, возраста машины и технически допустимой массы.

Материалы по теме:
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2023 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2023 году
14 ноября 2023

С 1 августа 2023 года утильсбор в России увеличили по просьбе российских производителей, «АвтоВАЗа» и «КамАЗа». Представители заводов попросили направить собранные средства на поддержку российской промышленности, а взамен пообещали не увеличивать цены на продукцию. Для машин с двигателями 3-3,5 литра коэффициент с 0,17 увеличился до 48,5, а для машин с объемом более 3,5 литра он вырос до 61,76. Для некоторых машин он вырос вплоть до 1,62 миллиона рублей.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что несмотря на увеличенную ставку утильсбора, активная экспансия китайских брендов только ускоряется, и необходимо в срочном порядке «делать что-то еще». По его словам, автопроизводители из КНР выходят в традиционные рыночные сегменты моделей Lada и предлагают скидки, которые обнуляют разницу, созданную утилизационным сбором. Он предложил еще сильнее поднять ставку сбора, чтобы для покупателей на внутреннем рынке автомобили российского производства вновь стали бы дешевле импортных.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России могут построить новый мегамост. Где он появится и сколько будет стоить?

      Путин раскрыл число восстановленных объектов в Донбассе

      В Белгородской области рассказали о формате сдачи выпускных экзаменов

      Херш рассказал об американских предупреждениях о теракте в «Крокусе»

      В Латвии кандидата в депутаты обвинили в шпионаже в пользу России

      Тренер «Локомотива» захотел подать в отставку

      На Украине раскрыли планы главкома ВСУ в отношении Крыма

      В США высказались о сроках рассмотрения запроса о помощи Украине

      США опровергли данные о решении возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Киеву

      Раскрыты способы справиться с неприятными и тревожащими женщин симптомами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше