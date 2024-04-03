В России оценили перспективу очередного повышения утильсбора на автомобили

Мантуров: у автоконцернов нет конкретных предложений по повышению утильсбора

Правительство должно изучить вопрос повышения утилизационного сбора в России, если автопроизводители направят ему такие предложения. Так перспективу очередного удорожания стоимости машин оценил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит «Интерфакс».

Пока властям неизвестна позиция отрасли, которая еще не направила «реальные конкретные предложения». Если автоконцерны предложат конкретные инициативы по увеличению утильсбора, их рассмотрят в министерстве и в правительстве, пообещал Мантуров.

Утилизационный сбор — плата за экологичную переработку машины после окончания срока эксплуатации. Он вносится один раз за конкретный автомобиль, при растаможке и до момента постановки на учет. Утильсбор в России собирают с 2012 года. Оплачивать его должны производители машин в России, импортеры и покупатели автомобилей, за которые взнос еще не был выплачен. Его сумма рассчитывается, исходя из базовой ставки, помноженной на коэффициент в зависимости от категории транспортного средства, объема двигателя, возраста машины и технически допустимой массы.

С 1 августа 2023 года утильсбор в России увеличили по просьбе российских производителей, «АвтоВАЗа» и «КамАЗа». Представители заводов попросили направить собранные средства на поддержку российской промышленности, а взамен пообещали не увеличивать цены на продукцию. Для машин с двигателями 3-3,5 литра коэффициент с 0,17 увеличился до 48,5, а для машин с объемом более 3,5 литра он вырос до 61,76. Для некоторых машин он вырос вплоть до 1,62 миллиона рублей.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что несмотря на увеличенную ставку утильсбора, активная экспансия китайских брендов только ускоряется, и необходимо в срочном порядке «делать что-то еще». По его словам, автопроизводители из КНР выходят в традиционные рыночные сегменты моделей Lada и предлагают скидки, которые обнуляют разницу, созданную утилизационным сбором. Он предложил еще сильнее поднять ставку сбора, чтобы для покупателей на внутреннем рынке автомобили российского производства вновь стали бы дешевле импортных.