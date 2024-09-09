На границе России с Китаем возникли пробки из-за срочного ввоза автомобилей

«Известия»: время ожидания автовозов на границе РФ и КНР превышает семь дней

На международных автомобильных пунктах пропусках (МАПП) между Россией и Китаем в последнее время сформировались серьезные пробки. Фуры и автовозы могут ожидать оформления с китайской стороны больше семи дней. Об этом со ссылкой на логистические компании пишут «Известия».

В среднем проехать через МАПП удается за пять-семь дней, хотя в обычном режиме процесс занимал от 12 до 24 часов, объяснил директор по логистике транспортной компании Delko Евгений Козырев.

Наибольшая нагрузка приходится на крупнейшие пункты пропуска — Забайкальск и Благовещенск—Хэйхэ. Основной причиной заторов стал стремление российских импортеров срочно ввезти максимальное количество автомобилей, потому что с 1 октября резко вырастет утилизационный сбор. Новые платежи приведут к росту цен и снизят спрос на иномарки.

Президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс») Вадим Филатов уверяет, что средний пропуск на пункте Забайкальск вырос по времени в два раза, до 11 дней. При этом смещать его не получается, и если китайский поставщик не доставил груз до границы вовремя, то придется регистрироваться в очереди заново.

На транспортные средства и спецтехнику приходится около 70 процентов общего объема перевоза грузов через указанные два пункта пропуска. В результате складская инфраструктура приграничья переполнена техникой, которая «очищена», но еще не нашла своего покупателя.

По словам Козырева, задержки заставляют перевозчиков повышать тарифы, так как ухудшается оборачиваемость транспорта. С начала августа ставка на перевозку автотранспортом из Китая в Россию выросла на 13 процентов.

Замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян предположил, что ввезенных до роста утилизационного сбора машин должно хватить на два-три месяца, что позволит дилерам растянуть рост цен хотя бы до конца года. Однако покупатели также понимают ситуацию и стремятся купить машину сейчас. В августе продажи легковых автомобилей выросли на девять процентов по сравнению с июлем и на 35 — по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Основной причиной повышения утилизационного сбора стало стремление поддержать отечественных производителей, которые не в состоянии конкурировать с китайскими компаниями, снижающими цены на российском рынке. В частности, о необходимости такого решения неоднократно говорил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.